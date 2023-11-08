Возле мэрии такси столкнулось с машиной с номерами ААА (ФОТО)

На проспекте Ленина сегодня утром автомобиль такси столкнулся с машиной с правительственными номерами ААА. Пострадавших нет.

По словам очевидцев, такси ехало по проспекту Ленина в сторону улицы 8 Марта. Вторая иномарка выехала на проспект Ленина со стороны переулка Банковского.

«У машины на номерах буквы ААА. Водитель сразу багажник открыл, чтобы номер никто не увидел», – рассказал очевидец происшествия.

Сейчас участники аварии на месте выясняют обстоятельства случившегося.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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