Зимняя рыбалка в Свердловской области начнется позже, чем обычно

Сезон зимней рыбалки в этом году в Свердловский области начнется позже, чем обычно. Как рассказали «Новому Дню» в «Камуралрыбводе», обычно, первые случаи рыбной ловли на льду регистрируются уже в первой декаде ноября. Но в этом году из-за теплой погоды ледовый покров не установился ни на одном из водоемов области. напомним, что накануне в Екатериньурге температура воздуха на солнце доходила до десяти градусов тепла. «Возможно, в северных районах лед уже и появился, но он такой тонкий, что выходить на него, безусловно, опасно. В этом году рыбачить, скорее всего, можно будет не раньше конца ноября. Хотя все зависит от погоды, и если теплая температура продержится дольше, то зимняя ловля будет возможна еще позже», – прокомментировали в «Камуралрыбводе».

Специалисты отмечают, что зимой рыбалка разрешена только на обычную механическую удочку. На водоемах, где в осенний период идет воспроизводство сиговых, рыбалка запрещена с 15 октября сроком на 30 дней.

Екатеринбург, Елена Васильева

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