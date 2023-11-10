Православные сегодня отмечают день святой Параскевы – покровительницы полей и скота

10 ноября православные отмечают день святой Параскевы, жившей в III веке в Иконии. Святая Параскева Пятница пользовалась у православного народа особой любовью и почитанием. Русские иконописцы изображали мученицу святой подвижницей, высокого роста с лучезарным венком на голове. Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье.

По церковному верованию, святая Параскева – покровительница полей и скота. В день ее памяти принято приносить в церковь для освящения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего года. Кроме того, святой Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. Святая мученица – целительница людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов.

Также Параскева считается бабьей святой и покровительницей женской зимней работы, особенно пряжи. Существовали поверье, что Параскева-пятница ходит по земле в обличье молодой женщины и примечает, кто и как живет, как соблюдает обычаи, запреты. Иных она наказывает, других милует и даже награждает.

Екатеринбург, Елена Васильева

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