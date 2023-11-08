В Верхней Салде насмерть сбили пешехода (ФОТО)

В Верхней Салде 23-летний водитель Mitsubishi Lancer сбил пенсионера. Инцидент произошел вечером 7 ноября на улице Воронова.

По информации УГИБДД по Свердловской области, 72-летний пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В момент ДТП он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. Мужчина скончался в Верхнесалдинской больнице, куда его доставили с травмами различной степени.

Причины смертельного ДТП выясняют сотрудники полиции.

Верхняя Салда, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»