В Свердловской области резко снизилось количество поддельных денег: с начала года полиция изъяла 866 банкнот

С начала года полиция изъяла в Свердловской области 866 фальшивых банкнот, из которых половина были иностранными. Количество уголовных дел, возбужденных в отношении фальшивомонетчиков, сократилось почти на 40%.

«Мы отмечаем динамику снижения таких преступлений. За 10 месяцев 2023 года в Свердловской области было возбуждено 88 уголовных дел по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, сбыт поддельных денег и ценных бумаг». Это на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было возбуждено 143 уголовных дела, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Вилисова. – Из оборота было изъято 866 поддельных купюр: примерно 50% – Банка России, еще 50% – евро и доллары. Из российских банкнот чаще всего подделывают 5000 рублей».

По данным полиции, чаще всего подделкой купюр занимаются мужчины 20-30 лет, иногда – ранее судимые. Сбыть фальшивки они пытаются в магазинах, а также при покупке товаров на сайтах объявлений. Количество преступлений в сфере фальшивомонетчиков снизилось с апреля 2022 года, когда были заблокированы сайты, через которые в России продавали поддельные купюры.

В Уральском ГУ Банка России подтверждают тенденцию на сокращение в обороте фальшивых купюр. «В третьем квартале 2023 года мы выявили всего 21 фальшивую банкноту, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И в целом динамика идет на снижение: в 2022 году было выявлено 282 купюры, в 2021 году – 515 купюр. Это общероссийская тенденция, – рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. – Чаще всего подделываются 5000 рублей, на втором месте – 1000 рублей, на третьем – 500 рублей. Реже всего подделывают банкноту номиналом 2000 рублей, в том числе потому, что они реже используются в обращении».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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