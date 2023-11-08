В Дегтярске эвакуировали школу из-за возгорания в лаборантской

В Дегтярске сегодня утром случился пожар в школе № 16 на площади Ленина. Как сообщает прокуратура Свердловской области, около 9:37 произошло возгорание в лаборантской. Из здания были эвакуированы 324 ученика, 31 педагог и сотрудники школы. Пострадавших в происшествии нет.

По факту пожара в школе прокуратура начала проверку. Предположительно, возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрического шкафа. Точные причины устанавливаются. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит, как в школе соблюдались требования противопожарной безопасности.

Ревда, Ангелина Сергеева

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