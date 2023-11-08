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Среда, 8 ноября 2023, 10:58 мск

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Девять уральских школьников стали миллионерами

Фото ДИП Свердловской области

Девять десятиклассников выиграли миллион рублей во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Финал конкурса проходил в Крыму в Международном детском центре «Артек». В нем приняли участие около 1,5 тысячи учащихся 8-10 классов со всей страны. Свердловскую область представили 125 ребят, из которых 20 стали победителями конкурса и свыше 90 – призерами.

Победители среди десятиклассников получили по миллиону рублей. Остальные – по 200 тысяч. Деньги ребята смогут вложить в образование, покупку жилья или в создание стартапа. Также они получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вуз.

«Большая перемена» проводится уже в четвертый раз. Конкурс проходил под девизом «Горжусь Россией!». Школьники в течение 5 фестивальных дней разрабатывали концепции для семейных проектов и форумов, а также новые форматы семейного отдыха для россиян. Также ребята смогли поучаствовать в образовательной программе с участием именитых спортсменов, журналистов и телеведущих, руководителей социальных и просветительских проектов, специалистов в разных отраслях: от предпринимательства, промышленности и финансов до креативных индустрий, IT и медиа.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, конкурс «Большая перемена» становится главным инструментом для самореализации школьников и определения ими своей идентичности: «Все ребята признаются, что главным и по-настоящему бесценным призом для них становится тот опыт, который они приобретают за время участия в конкурсе. Они находят новых друзей и понимают, что их успех зависит от веры в себя, от умения работать в команде, от свободного мышления и развития коммуникации. Поэтому многие из них возвращаются в конкурс и снова с азартом пускаются в эту игру».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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