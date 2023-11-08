Екатеринбургские депутаты снова меняют регламент думы

В Екатеринбургской думе создадут рабочую группу для изменения регламента. Поводом стала коллизия на заседании комиссии по местному самоуправлению, когда при голосовании мнения депутатов разделились поровну.

«Дело в том, что сейчас норма голосования определяется от числа присутствующих членов комиссии. На прошлом заседании из восьми членов комиссии было семь, плюс заместитель председателя думы Михаил Матвеев. По существующему регламенту при таком положении дел большинством считается четыре голоса (из семи). Но голосующих было восемь: четыре депутата высказались «за», оставшиеся четыре могли проголосовать «против». В этой ситуации мы имеем два диаметрально противоположных решения, но оба легитимных», – пояснил председатель комиссии по МСУ Дмитрий Сергин.

Чтобы исключить противоречивые толкования результатов голосования, Сергин предложил установить норму голосования от числа присутствующих депутатов на заседании, независимо от того являются они членами комиссии или нет. Правом решающего голоса в депутатских комиссиях обладают председатель думы Анна Гурарий и ее заместители – Михаил Матвеев и Илья Бондарев. При этом они могут не числиться в составе конкретной комиссии.

Виктор Сомиков в свою очередь предложил выносить неоднозначные решения на думу. Поскольку в ЕГД сейчас нечетное количество депутатов (35), равенство голосов при принятии окончательного решения исключено. Однако и тут нашлись подводные камни: комиссия может разделиться во мнениях, выносить вопрос на думу или нет.

Рабочая группа депутатов будет принимать предложения по изменению регламента в течение двух недель. Затем пакет поправок рассмотрит комиссия по МСУ, а после – городская дума.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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