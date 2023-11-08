Эксперт рассказала, как в зоопарке готовят животных к зиме

К концу ноября многие животные Екатеринбургского зоопарка впадут в спячку. Об этом рассказала заведующая научно-просветительского отделом Анна Постовалова. Ноябрьское потепление и перепады температур не стали для животных чем-то критическим: звери воспринимают внезапное потепление как продолжение тёплой осени и готовятся к зиме в своём биологическом ритме. В зоопарке зверям осенью на период «жировки» увеличивают калорийность диеты. Также Анна Постовалова рассказала, что перед наступлением холодов сотрудники зоопарка приносят в вольеры солому, из которой животные делают себе «спальное место».

Сейчас в глубокую спячку на зиму из питомцев зоопарка ушли только сурки. Они зарылись в песок ещё в октябре при тёплой погоде. Медведи, еноты, енотовидные собаки и барсуки уходят в спячку при устойчивом холоде, ближе к декабрю. Чем теплее зима, тем меньше времени занимает спячка у диких медведей. В тёплые зимы они могут бодрствовать весь сезон. В дикой природе медведи могут не спать и из-за отсутствия жировых запасов. Голодные звери представляют угрозу для всех: они могут выйти из леса в поисках пищи.

Все теплолюбивые звери уже переехали из уличных вольеров в тёплые павильоны, которые обновили этим летом. «В течении лета во многих теплых вольерах были проведены ремонты. Для человекообразных обезьян полностью обновили интерьер теплых вольер, деревянные полки заменены на подогреваемые конструкции из специального полимер-бетона. В вольерах организован теплый пол. Оформление вольеры имитирует природные виды», – добавила Анна Постовалова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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