Прилепин: «Я бы не стал закрывать Ельцин-центр» (ВИДЕО)

Писатель Захар Прилепин высказался о «Ельцин-центре» на встрече с российскими медийщиками. Он заявил, что не стал бы его закрывать.

«Я в отличие от многих своих коллег не сторонник закрытия Ельцин-центра. Я бы там немножко переставил какие-то вещи. Там основной посыл какой? Что было советское рабство, все сидели за колючей проволокой, потом пришел Ельцин и всех освободил. Ерунда какая-то, так не было», – отметил Прилепин.

По его словам, нужно сместить акценты. «Если переставить, как было все на самом деле, будет все нормально. Конечно, к концу советской власти определенная часть населения устала – от советского ханжества, им хотелось пепси-колу свободно покупать в магазине, стринги, жвачку, джинсы, вот это все. Ну, хотели – получили. Объяснить-то можно порыв людей, перестроечный и постперестроечный. Но это надо нормальным языком объяснить. А то у нас все время крайности: Советский Союз святой, а 90-е – время сатаны. Нам придется найти какое-то грамотное оправдание эпохи 90-х. Там были какие-то вещи, которые сформировали нас теми, какие мы сейчас есть», – подчеркнул он.

Полный ответ Прилепина о Ельцин-центре, а также его мнение о националистах в России и нацистах на Украине, о русском рэпе, и о том, кто будет строить «новую Россию», – в видео на канале «Нового Дня».

Прилепин о Ельцин-центре

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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