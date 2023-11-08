Мода на искусственные веснушки может испортить лицо

В социальных сетях стремительно набирает моду новый тренд – веснушки-тату. Рыжие крапинки набивают себе все – от молодежи до вполне зрелых женщин.

Как пишут в модных блогах, тренд на веснушки сам по себе не нов. Однако если раньше их делали с помощью макияжа, то сейчас девушки решаются на технически более сложный шаг – пигмент загоняется в тонкие слои кожи. В салонах, занимающихся перманентным макияжем и татуажем губ, глаз, бровей и ресничного края, подтверждают новый модный тренд. В Екатеринбурге на него уже возник определенный спрос. В качестве ориентиров девушки приносят мастерам фото Кайли Дженнер, Меган Маркл, Беллы Хадид, Хейли Бибер. Однако, в отличие от желающих сделать татуировку на лице, у вышеперечисленных модниц веснушки – свои, природные.

Приходя на татуаж лица, девушки должны помнить: несмотря на уверения мастеров, что внесенный под кожу пигмент сам собой исчезнет через год-полтора, этого, вероятнее всего, не произойдет. Доказательством тому служат отзывы многочисленных клиенток тех же самых тату-мастеров, которые ранее набивали себе долговременные брови, ресничный край, стрелки, выполняли татуировку губ. В большинстве случаев пигмент выцветает, мигрирует в слоях кожи, но полностью не исчезает, и его потом приходится или перекрывать новым татуажем, или сводить лазером – процедура болезненная, длительная и дорогая.

С искусственными веснушками вполне может случиться то же самое – пигмент поменяет цвет или сместится, и эстетика лица будет нарушена, а татуированной девушке придется решать новую проблему – убирать ненужные пятна.

Екатеринбург, Елена Васильева

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