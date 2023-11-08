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Среда, 8 ноября 2023, 14:54 мск

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В Первоуральске пенсионерка за рулем иномарки врезалась в витрину магазина (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске автомобиль «Фольксваген Туарег» въехал в стеклянную витрину магазина «Кировский». За рулем иномарки была 65-летняя женщина. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось сегодня около 14 часов по улице Ленина, 8. Водитель не справилась с управлением и въехала в торговый объект, повредив четыре стеклопакета. Ее стаж вождения составляет 13 лет. В момент аварии женщина была пристегнута ремнем безопасности. Патрульные провели медицинское освидетельствование виновницы ДТП, она была трезва. Сейчас автоинспекторы разбираются в причинах аварии.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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