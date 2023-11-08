Екатеринбург примет престижный турнир по художественной гимнастике

В Екатеринбурге с 3 по 12 декабря пройдет финал Кубка России по художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие более 1,5 тысячи спортсменов.

«В Екатеринбурге выступят лучшие из лучших. Это уникальная возможность увидеть призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, самых талантливых гимнасток и гимнастов из 82 регионов России. Такое количество регионов впервые принимает участие в Кубке России, и это огромный успех в развитии художественной гимнастики. Это будут грандиозные соревнования, где спортсмены покажут самые красивые, самые сложные программы», – рассказала главный тренер сборной России Ирина Винер.

Программа соревнований включает международный турнир, где выступят участники из дружественных стран, и главный российский старт в мире художественной гимнастики – финал Кубка России, сообщили в департаменте информационной политики.

Состязания пройдут в Центре художественной и эстетической гимнастики, в микрорайоне Солнечном. Спортивный объект был построен к Универсиаде, которая была заменена на Международный фестиваль университетского спорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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