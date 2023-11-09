В метро Екатеринбурга могут ввести оплату с помощью биометрии

В 2024 году в метро Екатеринбурга могут ввести оплату с помощью биометрических данных, скорее всего – с помощью распознавания лиц. Дорожная карта, разработанная для внедрения новшества, уже подтверждена.

Об этом сообщил генеральный директор АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на площадке форума Finopolis.

«В этом году мы планируем закончить долгую историю интеграции с московским метрополитеном. Кроме того, мы совместно с Минтрансом России, под эгидой приоритетного проекта правительства РФ, в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», – цитирует Поволоцкого РИА «Новости».

Он добавил, что для решения вопроса уже согласованы дорожные карты в Казани, Самаре и Екатеринбурге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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