На газопроводе в условиях Крайнего Севера установили «умное» видеонаблюдение

На стратегически важном оборудовании для транспортировки газа на Крайнем Севере специалисты компании «Мегафон» установили интеллектуальный комплекс видеонаблюдения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе оператора связи, комплекс видеокамер в режиме реального времени реагирует на появление объектов в кадре, возникновение громких звуков и задымление, а также распознает регистрационные номера автомобилей и уведомляет об их проезде ответственных сотрудников «Сахатранснефтегаз». Компания снабжает природным газом больше 100 населенных пунктов и эксплуатирует свыше тысячи производственных объектов – все они вошли в проект.

Подобный проект впервые реализован в условиях Крайнего Севера, но аналогичные цифровые решения могут быть реализованы в любом регионе страны, включая Свердловскую область.

Уже принято решение о масштабировании проекта – количество камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.

«Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечила бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг. Учитывая непростые географические и погодные условия Якутии, при выборе партнера мы опирались на широкую зону покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены газопроводы и станции. МегаФон этому условию полностью соответствует, мы знаем это не понаслышке, поскольку наши сотрудники пользуются связью МегаФона, когда выезжают на объекты», – комментирует генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Екатеринбург, Светлана Васильева

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