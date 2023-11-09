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Четверг, 9 ноября 2023, 12:30 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге на станции метро прошел концерт к Дню МВД (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром для пассажиров Екатеринбургского метрополитена на станции «Площадь 1905 года» прошел концерт, приуроченный к Дню МВД.

Концерт в метро

Как передает корреспондент «Нового Дня», солисты в сопровождении оркестра исполнили как вокальные, так и инструментальные произведения советских и современных авторов. Екатеринбуржцы отнеслись к необычному перформансу с большим интересом.

Екатеринбург, Светлана Васильева

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