Сегодня можно отметить прилет первых зимних птиц

12 ноября, согласно православному календарю, россияне отметят день Зиновия-синичника. Он отмечается в память о мученике Зиновии, казненном в 285 году нашей эры за христианскую веру.

В народе с 12 ноября отмечали прилет первых «зимних» птиц.

По данным орнитологов, к сегодняшнему дню на Средний Урал уже должны были прилететь зимовать снегири, щеглы, синицы, сойки, чечетки и свиристели. Некоторые из них проведут зиму в городах, остальные – в лесах и на полях, где есть корм – ягоды, семена трав (репейник, злаковые) и др. Ближе к декабрю, спасаясь от северных холодов и ища пропитание, в область прилетят и белые полярные совы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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