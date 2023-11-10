На проспекте Сахарова женщина-водитель вылетела из машины и погибла (ФОТО)

Смертельное ДТП случилось сегодня ночью на проспекте Академика Сахарова. 38-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris наехала на бордюрный камень, из-за чего машина перевернулась. Водитель не была пристегнута ремнем, вылетела через окно и погибла.

«По предварительной информации, Hyundai Solaris двигалась по ул. Чкалова со стороны ул. Краснолесья в сторону пр. Академика Сахарова. Автомобиль наехал на бордюрный камень разделительной полосы и перевернулся. От полученных травм 38-летняя женщина-водитель скончалась на месте ДТП, до прибытия бригады медиков», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Стаж вождения у девушки был 7 лет, ее дважды привлекали к ответственности за превышение скорости. В каком состоянии она управляла транспортным средством, будет установлено после проведения экспертизы. По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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