В Екатеринбурге прошел предпремьерный показ фильма «Легенда о самбо» (ФОТО)

В кинотеатре «Космос» 9 ноября прошел предпремьерный показ российского фильма про национальный вид единоборств «Легенда о самбо». В зал пришли более полутора тысяч зрителей, среди которых были приглашенные семьи участников СВО, юные спортсмены, школьники.

В широкий прокат фильм выйдет 16 ноября – в День самбо, а еще в день 85-летия этого вида единоборств в России. Действие фильма происходит в 1936 году на Всесоюзной спартакиаде. Будущей легенде самбо Анатолию Харлампиеву предстоит сразиться в поединках с сильнейшими борцами и показать преимущества совершенно нового стиля – самозащиты без оружия. Его наставники – два мастера боевых искусств: Василий Ощепков, с детства обучавшийся дзюдо в Японии, и Виктор Спиридонов, ветеран русско-японской войны, самородок, разрабатывающий приемы для самообороны, – оба горят идеей создать и внедрить в массы уникальную, ни на что не похожую национальную борьбу.

Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта, которым занимается более 2 млн человек. В том числе свою известность единоборство получило благодаря таким бойцам и спортсменам, как Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Олег Тактаров.

«Самбо – наш национальный вид спорта, – подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области, председатель регионального общественного совета проекта «Zа самбо» Валерий Чайников. – Его популярность говорит о том, что у нас есть чем гордиться, нам есть к чему стремиться. Самбо несет в себе не только заряд бодрости и здоровья, но и дает уверенность в себе, учит бороться с трудностями и ответственности».

Свердловская область сделала огромный вклад в развитие самбо в России. В июле 2022 года был утвержден федеральный проект «Za самбо», благодаря которому в регионе строятся и реконструируются залы самбо, в том числе в школах, открываются новые секции в сельских территориях. Только в прошлом месяце при поддержке «Za самбо» в Свердловской области открылись четыре новых зала для занятия борьбой в Нижнем Тагиле и один – в Уральском государственном горном университете. На очереди – УрГУПС и СОШ № 9 в Нейво-Рудянке. А всего в команде «Zа самбо» – более пятидесяти школ Свердловской области и пять вузов.

«Урал славится достижениями не только в промышленности, но и в спорте. Мировой уровень развития самбо определяется во многом свердловскими спортсменами. И сегодня мы видим результат большой совместной работы и общественного совета проекта «Zа самбо», и администрации Екатеринбурга, и актеров этого фильма, которые приехали пообщаться с детьми, сидящими в зале и представить прекрасный фильм, посвященный нашему национальному виду спорта. Картина выходит в прокат 16 ноября – в день 85-летия самбо. Неслучайно, что ее предпремьерный показ состоялся именно на Среднем Урале, который может служить примером, как надо развивать самбо», – рассказал депутат законодательного собрания Свердловской области, координатор проекта «Zа самбо» в регионе Алексей Свалов.

Актеры, которые приехали на предпремьерный показ в Екатеринбург, заметили, что на Урале действительно любят самбо: «Я очень тронут приемом, отношением – видно, что люди болеют за свой край, от всей души вносят личный вклад в развитие самбо, – поделился впечатлениями актер Дмитрий Павленко, исполнивший роль Виктора Спиридонова. – Сама идея проекта «Zа самбо», «Самбо в школу» – замечательная, и наш фильм тоже является некой составляющей этой идеи – заинтересовать молодежь, увлечь ее этим видом единоборств как частью именно русской культуры».

Добавим, что еще один предпремьерный показ пройдет сегодня, 10 ноября, в кинотеатре «Родина» в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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