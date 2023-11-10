Мэрия Екатеринбурга: к 2026 году средняя зарплата превысит 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в Екатеринбурге к концу 2023 года составит 82 943 рубля. Реальные заработки горожан всего за восемь месяцев текущего года выросли на 10%. Об этом заявил начальник департамента экономики Алексей Прядеин на заседании городской общественной палаты.

Динамика роста средней зарплаты отражена в прогнозе социально-экономического развития Екатеринбурга на 2024 год. На основе этого документа верстается городской бюджет. Согласно прогнозу, средний заработок в 2024 году составит 91 461 рубль, в 2025 году – 98 034 рубля, в 2026 году – 104 514 рублей. Однако речь идет прежде всего о начисленной зарплате работников крупных и средних организаций Екатеринбурга.

«В условиях стабилизации инфляции и дефицита на рынке труда в текущем году наблюдается значительное ускорение роста реальной заработной платы. В среднесрочном периоде основой для повышения реальных доходов населения будут рост доходов от предпринимательской деятельности и сохраняющийся высокий спрос на рабочую силу. Меры государственной политики при этом будут сконцентрированы на поддержке наиболее уязвимых граждан с низким уровнем доходов. Ожидается, что реальная зарплата продолжит стабильно увеличиваться. Среднегодовой темп составит 102,6%, к концу прогнозируемого периода размер начисленной зарплаты превысит 100 тысяч рублей. Это более чем на 25% превышает уровень средней зарплаты 2018 года в реальном выражении», – сообщил Алексей Прядеин.

Отметим, что в 2018 году размер средней зарплаты в Екатеринбурге составлял 51 542 рубля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»