Зайцы заканчивают зимнюю линьку

В свердловских лесах завершается сезонная линька зайцев. По словам охотников, большинство грызунов уже сменили свой летний серый окрас на зимний белоснежный.

Напомним, что период линьки у зайцев начинается в сентябре и в некоторых районах региона может продолжаться вплоть до декабря. На сегодняшний день в лесах снег лежит не повсеместно и неравномерно – виной всему пришедшее в регион потепление. Поэтому побелевшим животным иногда довольно проблематично прятаться от хищников. В «летних» шубках пока остались только молодые зайчата, но и они вскоре «переоденутся» в зимний вариант.

Между тем, на Среднем Урале продолжается сезон охоты на зайца, открытый 15 сентября. Отстреливать зайцев можно будет вплоть до 28 февраля. По словам специалистов Департамента, для охоты на участках общего пользования это можно делать бесплатно, с единственным условием – норма отстрела – один заяц в руки в один день. В случае, если зайцев захочется добыть больше – надо покупать путевку в охотничьих хозяйствах.

Охотники подмечают, что в нынешнем году зайцев довольно мало. В центральной урбанизированной зоне Среднего Урала их стало меньше, чем 5-7 лет назад, больше – в южной части региона и на севере.

Екатеринбург, Елена Васильева

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