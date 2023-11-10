В Екатеринбурге создали мурал Святой Екатерины, который светится по ночам

В Екатеринбурге появилось изображение Екатерины Александрийской на корпусе Уральского федерального университета на ул. Куйбышева. Образ Святой Екатерины создали художники команды Spektr вместе с продюсерской командой Stenka.

3D-мурал стал завершающим арт-объектом в 14 сезоне фестиваля «Стенограффия». Фигура сделана монохромной и передает ощущение реальной скульптуры. Ее дополняют корона, пальмовая ветвь и свиток. С наступлением темноты арт-объект меняет облик: проявляются буквы и нимб на темном фоне.

«Мы хотели выразить уважение к любимому месту через искусство. Нам кажется, нужно создавать дополнительные идентификационные слои для города, работать с его историей и иногда даже перерассказывать какие-то образы, актуализировать символы. Екатеринбург большой и разный, поэтому создавать дополнительные возможности для его самопрезентации – ценно. Вот мы и решили взять образ этой святой. Хорошо, что получилось реализовать проект именно в этом году, в 300-летие Екатеринбурга. Надеюсь, что горожанам он понравится», – рассказал художник Андрей Колоколов.

Работа получилась высотой в 8 этажей. Художники рисовали ее 8 дней, несмотря на ветреную и снежную погоду. Проект был создан в преддверии исторического дня города (18 ноября) и дня Святой Екатерины (7 декабря), который считался главным городским праздником в первые 200 лет существования Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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