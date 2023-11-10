«Мегафон» обнулит интернет-трафик абонентов в дни ноябрьских распродаж

Мобильный оператор «Мегафон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для онлайн-покупок во Всемирный день шопинга и Черную пятницу. Компания обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: OZON, Wildberries, Lamoda, Яндекс.Маркет, СберМаркет, Авито, Юла, Taobao, AliExpress, KazanExpress.

Ноябрь – сезон главных распродаж года для магазинов по всей России. По статистике «Мегафона», в это время мобильный трафик возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. А в день распродаж 11.11 абоненты оператора расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

«В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками «Мегафон» откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня – 11 ноября и затем с 24 по 26 ноября. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета. Обнуление стоимости трафика произойдет автоматически у всех клиентов с положительным балансом счета», – сообщили в компании.

В собственном интернет‑магазине «Мегафона» на время распродаж также будут действовать скидки до 50% на смартфоны, ноутбуки, умные часы, фитнес-браслеты, колонки и гарнитуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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