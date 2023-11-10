В Свердловской области столкнулись два грузовика

В Свердловской области на 60 км автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» столкнулись два грузовых автомобиля.
По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля «Мерседес» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Даф» в составе с прицепом. В результате аварии пострадал водитель «Мерседеса». Медики оказывают ему необходимую помощь.
Движение на данном участке трассы ограничено в оба направления. Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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