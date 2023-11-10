Прививочные пункты заканчивают работу в ТЦ

Пункты бесплатной вакцинации 11 ноября завершают работу в торговых центрах Екатеринбурга. В дальнейшем прививочная кампания продолжится в поликлиниках.

График работы выездных пунктов вакцинации 11 ноября:

• ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, возле МФЦ) – с 10:00 до 15:00

• ТРЦ «Веер Молл» (просп. Космонавтов, 108-Д) – с 10:00 до 16:00

• ТЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – с 10:00 до 15:00

• ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10:00 до 15:00

• ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 10:00 до 14:00

Сделать бесплатную прививку сможет любой житель Екатеринбурга и Свердловской области старше 18 лет вне зависимости от прописки.

По словам специалиста министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова, вакцинация является наиболее эффективной мерой профилактики в сезон роста ОРЗ. По области зарегистрировано уже более 10 случаев гриппа.

Как сообщают в департаменте информационной политики, особую осторожность необходимо соблюдать людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринных систем, а также легких: медики акцентируют внимание на обострении хронических болезней при заражении гриппом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»