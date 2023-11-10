«Уральские авиалинии» открывают прямой рейс из Екатеринбурга в Иркутск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавит в зимнее расписание прямой рейс из Екатеринбурга в Иркутск и обратно. Полеты начинаются с 24 ноября. Вылеты из уральской столицы будут по пятницам, а из Иркутска – по субботам. Стоимость перелета в одну сторону – 10 тысяч рублей.

Иркутск является точкой начала путешествия на Байкал. Туристы могут выбрать, с какого берега посетить озеро: с западного или восточного. На восточном берегу средоточие бурятской культуры, Иволгинский дацан, термальные источники. На западном – красивые пешие маршруты, ледяные гроты, голубые торосы и знаменитый остров Ольхон. В самом же Иркутске туристы могут посмотреть старинные особняки и попробовать таежный десерт из трех ингредиентов: сгущенки, брусники и кедровых орешков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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