Екатеринбург встал в одну большую пробку из-за дождя и гололеда

В Екатеринбурге к пяти часам вечера образовались 8-балльные пробки и ситуация продолжает усугубляться. «Стоит вообще все: и центр, и выезды», – жалуются автомобилисты.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», транспорт почти не двигается на проспекте Ленина, улицах Малышева, 8 Марта, Радищева, Карла Либкнехта и на других центральных магистралях. Жители отдаленных районов сообщают, что и их ждут часовые пробки.

«Подъезжаем к Суходольской. Дальше просто все стоит, навигатор говорит ехать еще 50 минут до дома», – сообщают жители Широкой Речки.

Скорее всего, причиной заторов стала непогода. В Екатеринбурге идет проливной дождь, видимость плохая.

Пешеходам тоже приходится несладко. Лед, который не успели очистить с тротуаров, покрылся лужами, и стало невозможно ходить без риска упасть.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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