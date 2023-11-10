Звезды фильма «Легенда о самбо» стали гостями Верхней Пышмы

Звезды российского кино Дмитрий Павленко, Антон Вохмин и Ольга Сташкевич, сыгравшие главных героев фильма «Легенда о самбо», сегодня стали гостями Верхней Пышмы.

Напомним, что предпремьерный показ картины прошел накануне в Екатеринбурге. И если еще вчера более полутора тысяч свердловчан погрузились в атмосферу 30-х годов прошлого века, которая была воссоздана съемочной группой, то уже сегодня сами герои фильма оказались среди музейных экспонатов, инсталляций и фотозон верхнепышминского музейного комплекса.

«Конечно, масштаб поражает. Выставочным залам и уличной экспозиции можно смело посвятить несколько дней. Верхняя Пышма стала настоящим городом-открытием. Честно говоря, сложно было представить, что рядом с миллионником может быть сконцентрировано такое количество культурных и социальных объектов. Здесь и спорт, и техническое творчество, и строящийся театр, и даже современный междугородний трамвай – впервые видел, чтобы такой рельсовый транспорт соединял муниципалитеты. Открытием стали также электропоезд Орлан и Ретро-поезд. Буду рад вернуться в Верхнюю Пышму, чтобы больше времени посвятить изучению местных достопримечательностей», – поделился впечатлениями исполнитель роли Виктора Спиридонова Дмитрий Павленко.

Отдельное внимание актёры, сыгравшие главные роли в фильме о национальной борьбе, уделили Дворцу самбо и единоборств Верхней Пышмы. Современный спортивный комплекс площадью почти 9 тыс. квадратных метров располагает главной ареной с тремя коврами для борьбы и зрительскими трибунами на тысячу мест, а также четырьмя тренировочными площадками.

«Первая мысль, которая в голову приходит – это то, что мечта Виктора Спиридонова, Василия Ощепкова, Анатолия Харлампиева – легендарных создателей российской национальной борьбы самбо, осуществилась. Реальностью стало то, что появившееся в 30-х годах 20 века благодаря энтузиастам единоборство обретает собственный Дворец, причем именно с большой буквы. Все то, чему посвятили свои жизни герои кинофильма «Легенда о самбо», нашло свое воплощение здесь», – рассказал исполнитель роли Анатолия Харлампиева Антон Вохмин.

«Урал удивил своей многогранностью. Здесь добрые и открытые люди, множество промышленных предприятий и интереснейших исторических и культурных мест. Верхняя Пышма по красоте не уступает Екатеринбургу, удивительно, насколько развитым, современным и ярким может быть город-спутник. Удивило, что в городе есть трамвай и электропоезд, на которых можно добраться до Екатеринбурга. Очень современно. Вдохновляет, что есть люди, которые способны создавать такие объекты, как Музейный комплекс, где собрано невероятное количество объектов, имеющих такой вкус, историческую и культурную ценность», – поделилась впечатлениями Ольга Сташкевич, исполнительница роли Клавдии Спиридоновой.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»