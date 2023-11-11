Екатеринбург накрыл густой туман (ФОТО)

Сегодня утром Екатеринбург накрыл туман. В некоторых районах он еле заметен, в других больше похож на молоко. Задержек рейсов в Кольцово пока не наблюдается.

По словам екатеринбуржцев, в центре города туман небольшой – как будто дымка. Но на окраинах он становится гуще с каждым часом. Например, в Академическом уже не видно соседних домов.

На текущий момент туман не повлиял на работу аэропорта Кольцово. По данным онлайн-табло, все вылеты и прилеты осуществляются по расписанию.

Добавим, что синоптики на сегодняшний день прогнозируют осадки. На севере Свердловской области это будет снег, на юге – дождь. В Екатеринбурге прогнозируют дождь и морось, температуру до +3 градусов днем.

По данным синоптика Алексея Пулина, первая декада ноября в Екатеринбурге со средней температурой +0,1 стала теплой, превысив климатическую норму (-2,6) на 2,7 градуса. Выпало 12 мм осадков, что близко к норме за указанный период (11 мм), пишет он в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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