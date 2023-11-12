В Свердловской области столкнулись две легковушки: один человек погиб (ФОТО)

Вечером 11 ноября на трассе «Артемовский – Арамашево» столкнулись два легковых автомобиля.

По данным ГИБДД, водитель «Chery Bonus» на высокой скорости потерял управление и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате аварии 48-летний водитель ВАЗ скончался на месте от полученных травм. По предварительным данным, он возвращался домой из города Артемовского.

44-летний водитель и два пассажира «Chery Bonus» доставлены в приемное отделение ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ». Им оказывают необходимую медицинскую помощь. По результатам освидетельствования, водитель был трезв.

По факту ДТП проводится расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»