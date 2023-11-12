Мэрия Екатеринбурга закупит новые автобусы почти на полмиллиарда рублей

Администрация Екатеринбурга закупит 30 новых автобусов за 471 миллион рублей. Такой заказ появился на сайте госзакупок. Деньги выделят из городского и областного бюджетов.

Согласно документам, современные автобусы 2023 года выпуска будут оборудованы терминалами для оплаты, валидаторами и камерами видеонаблюдения. Вместимость низкопольного общественного транспорта будет не менее 99 пассажиров, количество посадочных мест – не менее 25.

Срок поставки автобусов – 1 февраля 2024 года.

Как ранее сообщал «Новый День», Правительство РФ выделило Свердловской области специальный казначейский кредит в 1,5 млрд рублей на покупку 330 автобусов для муниципальных и междугородних маршрутов региона. Новые автобусы будут приобретены до конца года. В регион закупят 173 автобуса для городских маршрутов и 157 – для перевозок пассажиров между городами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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