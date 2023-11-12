В Свердловской области к концу года обновят более 400 лифтов

В Свердловской области до конца года планируют заменить 410 лифтов за 1,3 миллиарда рублей. По данным департамента информационной политики, 338 лифтов уже заменено и запущено в эксплуатацию.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в рамках реализации программы по капитальному ремонту в следующем году заменят 326 лифтов. К концу декабря будет известно точное количество лифтов, подлежащих замене в 2024 году за счет средств областного бюджета.

В настоящее время полностью заменили лифты с истекшим сроком эксплуатации в многоквартирных домах, где фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора. В то же время необходимо заменить 1500 лифтов в домах, где фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, согласно которому собственники помещений самостоятельно организуют капитальный ремонт общего имущества.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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