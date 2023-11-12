«Автомобилист» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл команду «Адмирал» со счетом 4:3 в серии буллитов. Матч прошел на «Фетисов-Арене» во Владивостоке.

В основное время игры уральская команда трижды уступала «Адмиралу», но каждый раз сравнивала счет. В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Алексей Макеев (11 минута), Стефан Да Коста (33 минута) и Брукс Мэйсек (53 минута). К концу третьего периода счет составил 3:3.

В дополнительное время у «Адмирала» было несколько голевых моментов, однако заброшенных шайб не оказалось. В серии буллитов бросок Макеева стал решающим и принес екатеринбургской команде вторую победу в дальневосточном туре.

На данный момент уральцы занимают четвертую строчку в Восточной конференции Регулярного чемпионата КХЛ. Команда набрала 38 очков и сравнялась с казанским «Ак Барсом». В следующем матче «Автомобилист» вновь встретится с «Адмиралом» 14 ноября во Владивостоке.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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