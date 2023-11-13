Зима придет в Екатеринбург 17 ноября

В Екатеринбурге и области в ближайшие три дня сохранится относительно теплая погода, будет идти мокрый снег с дождем. Но 16 ноября в регион придет арктический фронт и установится стабильно зимняя погода.

«До 15 ноября сохранится неустойчивая погода при температуре воздуха ночью -3...+2 C°, на севере Свердловской области в ночь на 13 ноября до -7°, днем -1...+4°. 13-15 ноября ожидается временами мокрый снег с дождем, на севере Свердловской области – в основном мокрый снег. Местами сохранится гололедица, – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – 16 ноября при наступлении на Урал арктического фронта ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега и снега и последующее похолодание ночью до -1...-7°, днем 0...-5°: вначале на севере Свердловской области, затем на всей территории Среднего Урала. По предварительному прогнозу предполагается, что начиная с 17 ноября погода будет вполне зимней с устойчиво отрицательной температурой».

Сегодня в Екатеринбурге днем будет +1...+4 C°, завтра – до +6, в среду – до +5 градусов. Ожидаются дожди с мокрым снегом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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