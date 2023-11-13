ГИБДД выпустила предупреждение из-за сильных снегопадов на севере Урала (ФОТО)

Северную часть Свердловской области накрыли снегопады. В Серове, Ивделе и Североуральске мокрый снег будут идти до 15 ноября. Из-за минусовой температуры ночью на дорогах вероятна гололедица.

Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условиях на региональных трассах. «Призываем водителей к аккуратному вождению в зимних условиях и особой бдительности. Во время управления автомобилем учитывайте состояние проезжей части и видимости, избегайте рискованных маневров», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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