Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Минск с посадкой в Самаре

Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Екатеринбурга в Минск с технической посадкой в Самаре. Вылеты из Кольцово будут осуществляться по субботам, стоимость билетов – от 11 тысяч рублей в одну сторону.

«Теперь улететь в Минск можно три раза в неделю. К прямым рейсам авиакомпании «Белавиа» по понедельникам и пятницам добавились рейсы по субботам, которые выполняет авиакомпания Red Wings с промежуточной остановкой в Самаре», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Остановка в Самаре составляет 1 час 25 минут, багаж получать и заново сдавать не нужно. Общее время в пути Екатеринбург – Самара – Минск составит менее 6 часов, так же – в обратном направлении. Рейсы выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100.

По данным системы бронирования RedWings, билеты в Минск стоят от 11 163 рублей на человека. Предновогодний рейс – в три раза дороже.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»