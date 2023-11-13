Дендропарк на улице 8 Марта закрыли на обработку от крыс (ФОТО)

Дендропарк на улице 8 Марта закрыли на три дня на обработку от крыс. Посетителей пустят на территорию только через пару дней.

Табличку о проведении дератизации увидели сегодня жители Екатеринбурга. Дендропарк закрыт с 13 по 15 ноября.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что все парки и скверы периодически должны проводить дератизацию. Организацией процесса учреждения занимаются самостоятельно. Но вероятнее всего, это плановые процедуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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