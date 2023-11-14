Сегодня день борьбы с диабетом

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы против диабета. Эта дата отмечается ежегодно с 1991 года в день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулина.

Долгие века люди не знали средства для борьбы с болезнью, и диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не только на выздоровление, но и на жизнь – без этого гормона, обеспечивающего усвоение тканями глюкозы, организм существовать не может и обречен на медленное угасание. Открытие Фредерика Бантинга совместно с Джоном Маклеодом спасло жизнь миллионам. И хотя сахарный диабет и по сей день неизлечим, благодаря инсулину люди научились держать эту болезнь под контролем.

Признанием первого великого достижения XX века в области биохимии и медицины явилась Нобелевская премия, присужденная Бантингу и Маклеоду в 1923 году.

Екатеринбург, Елена Васильева

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