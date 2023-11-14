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Вторник, 14 ноября 2023, 05:58 мск

Новости Екатеринбург

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Сегодня можно воровать кур у соседей

Согласно народному календарю, 14 ноября отмечается праздник святых Кузьмы и Демьяна, считающихся покровителями ремесел и птицеводства.

На Руси 14 ноября традиционно резали и жарили кур, кропили святой водой курятники и служили в них молебны. В качестве почетного угощения гостям в этот день подавали куриную лапшу. «Кузьминки» продолжались до утра. Гости, расправившись с лапшой, отправлялись воровать соседских кур. К этим проказам хозяева птиц относились со снисхождением и не осуждали «грабителей».

Екатеринбург, Елена Васильева

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