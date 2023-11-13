Собрал деньги на подарок коллеге – и попал под антиэкстремистский закон. Как банки блокируют счета законопослушных уральцев

Банки имеют право блокировать счета своих клиентов, если операции по ним кажутся им сомнительными. При этом сомнения могут вызвать даже самые безобидные и привычные каждому россиянину переводы, а попасть под антиэкстремистский закон, ФЗ-115, может практически любой человек.

Как рассказал «Новому Дню» клиент одного из уральских банков Станислав Балуев, ему заблокировали счета после того, как он собрал с коллег деньги на подарок одному из сослуживцев. «Решили подарить айфон на юбилей коллеге, коллектив у нас немаленький, уровень дохода при этом у людей разный – кто-то присылал тысячу рублей, кто-то – 50 тысяч. Собрали на подарок за пару дней, получилось чуть меньше 200 тысяч. А еще через пару дней мне приходит уведомление, что мой счет заблокирован по ФЗ-115. Пришлось погуглить, что это такое. Хорошо, что успел подарок купить», – рассказал агентству клиент банка.

По его словам, в поддержке коммерческого учреждения объяснили, что его операция сомнительная, и предложили приехать в офис, чтобы написать объяснительную о переводах. Никаких документов не потребовали, но счет обещали разблокировать в течение двух рабочих дней.

Другой екатеринбуржец, Андрей Климин, клиент одного из российских банков, который обслуживает владельцев счетов исключительно дистанционно, также попал под блокировку, но напротив, за то что перевел деньги, а не получил их. «Перевел подруге 200 тысяч. После этого мне заблокировали счет. Она, кстати, деньгами воспользоваться смогла. Но мне пришлось предоставить в банк расписку от подруги о том, что она взяла у меня эту сумму в долг, с паспортными данными, подписью, в общем, с соблюдением всех формальностей. Счет потом разблокировали, но осадочек остался», – пояснил собеседник «Нового Дня».

В обоих случаях банки заблокировали счета по ФЗ-115, который препятствует финансированию экстремизма и терроризма, а также отмыванию денег. Критерии, по которым коммерческие организации считают операции клиентов подозрительными, прописаны в положении № 375 ЦБ РФ, но в открытую банки крайне неохотно объясняют, что именно могут расценить как сомнительные операции.

Тем не менее такой список существует. Заблокировать карту могут за слишком частые переводы – причем под ограничения могут попасть как отправители, так и получатели. За большое число переводов за короткий срок (примерно от 30 переводов в день), как в случае со сбором денег на подарок. Или за слишком крупный перевод – к таким относятся операции от 100 тысяч рублей. Также заблокировать могут карту, на которой деньги не задерживаются, а уходят транзитом на счет в другом банке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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