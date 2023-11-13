В Екатеринбурге прошел праздничный концерт в честь Дня слепых

Сегодня, 13 ноября, в честь Международного дня слепых в Екатеринбурге состоялся праздничный концерт «Дарите всем тепло сердец!» в культурно-спортивном реабилитационном центре Всероссийского общества слепых (ВОС). Собравшихся поздравили представители исполнительной и законодательной власти Свердловской области, затем состоялось чествование самых активных членов ВОС, выступление незрячих и слабовидящих артистов и открылась тактильная выставка лучшей литературы из фонда библиотеки «Многоформатный книжный мир».

В Екатеринбурге день слепых отмечают более 2,5 тысячи инвалидов по зрению. Среди них на учете состоит 1012 слепых первой группы инвалидности, 994 – второй группы, 139 – третьей группы, 178 – дети-инвалиды, 193 – на правах зрячих.

Праздник «Дарите всем тепло сердец!» организован Свердловской областной организацией ВОС при поддержке и участии специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Дата учреждена в 1984 году Всемирной организацией здравоохранения и приурочена ко дню рождения основоположника тифлопедагогики Валентина Гаюи. Французский педагог создал первые учебные заведения и предприятия, а также изобрел рельефный алфавит для незрячих людей.

ВОС занимается проблемами, поддержкой, защитой прав и интересов людей, полностью или частично потерявших зрение. Люди с нарушением зрения получают доступ к образованию и трудовой деятельности. Для инвалидов по зрению проводятся различные спортивные соревнования (армрестлинг, настольный теннис, легкая атлетика, плавание) и социокультурная реабилитация, которая способствует расширению творческого потенциала инвалидов по зрению и возможности интеграции в обычную жизнь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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