В Екатеринбурге поезд протаранил Volkswagen, выехавший на железнодорожный переезд (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня днем электричка протаранила Volkswagen, который выехал на пути на железнодорожном переезде на улице Монтажников. Водитель иномарки получил травмы, а поезд уехал с места аварии.

Электричка протаранила Volkswagen

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось сегодня около 12 часов дня на регулируемом железнодорожном переезде по ул. Монтажников.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет, где допустил столкновение с локомотивом пассажирской электрички. В результате аварии пострадал водитель иномарки, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Железнодорожный состав скрылся, в настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции», – сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция начала проверку по факту аварии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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