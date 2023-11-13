На Урале ждут, когда Кремль откроет прием вопросов к Владимиру Путину

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о готовящемся мероприятии с участием Владимира Путина – это будет гибрид пресс-конференции и прямой линии. Разница между ними двумя невелика, в обоих случаях глава государства отвечает на вопросы, только в первом случае – на вопросы журналистов, а во втором – всех россиян.

При этом пока сбор вопросов не объявлен, хотя, по неофициальной информации, общение российского лидера намечено на середину декабря, т.е. до мероприятия остается около месяца. С большой долей вероятности, отправить вопрос президенту можно будет онлайн. В прошлом году ни большой итоговой пресс-конференции, ни прямой линии с Владимиром Путиным не было.

Добавим, на прошлой неделе к российскому президенту с видеопосланием обратились жители Сысертского района, которые просят не допустить строительство мусорного полигона и сортировочного завода в экологически чистой зоне региона.

Виеообращение жителей Сысерти к Путину

Екатеринбург, Елена Сычева

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