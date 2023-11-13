Уральским предпринимателям рассказали, как добиться успеха на азиатских рынках (ВИДЕО)

Более 1,5 тысячи предпринимателей приняли участие в муниципальном проекте «Екатеринбург международный». Его суть – рассказать экспортерам, как наладить деловое сотрудничество с восточными и азиатскими странами. Бизнес-секретами со слушателями делятся эксперты из разных уголков мира.

Как рассказал сегодня журналистам глава Екатеринбурга Алексей Орлов, проект был запущен в июле 2023 года совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Лекции для малого и среднего бизнеса проводятся в креативном кластере «Домна».

«У нас уже были встречи-диалоги на тему Турции, Китая, стран Ближнего Востока. Сегодня проводим четвертую, и последнюю, встречу проекта в этом году, темой стало сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Предприниматели проявляют высокий интерес к этому направлению. Поэтому им важно знать особенности ведения бизнеса с этими странами, чтобы наладить контакты. Тема партнерства с Индией и Юго-Восточной Азией все чаще звучит и в федеральной повестке. Екатеринбургские предприниматели готовы адаптироваться к новым внешнеэкономическим реалиям и искать новые точки роста даже в непростое время. Такой подход к бизнесу заслуживает большого уважения», – заявил мэр на открытии мероприятия.

Индия – бизнес-партнер России

«Мы оцениваем Индию и Юго-Восточную Азию как перспективные рынки. Это крупные регионы с большим населением, динамично развивающиеся. Эти рынки, безусловно, интересны нашим предпринимателям-экспортерам в условиях текущей экономической ситуации. Малый и средний бизнес Екатеринбурга уже экспортирует в этом направлении продукты питания, кресла для автобусов, строительные материалы, различное оборудование, металлы, услуги – к примеру, по проектированию жилых и технических помещений. В общем, широкий ассортимент. С начала года мы помогли предпринимателям заключить с этими странами контракты на сумму 14 миллионов долларов. Это неплохое достижение для малого бизнеса», – отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

По его словам, в четырех мероприятиях проекта «Екатеринбург международный» приняли участие более 1500 слушателей. При этом во всей Свердловской области насчитывается 1800 экспортеров – представителей малого и среднего бизнеса. Лекции для бизнеса можно слушать не только на площадке «Домны», но и онлайн. Поэтому в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства полагают, что общее количество слушателей проекта намного больше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»