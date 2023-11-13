Стали известны результаты первых тестов российской операционной системы для мобильных

Компания «Мегафон» протестировала новую российскую мобильную операционную систему KasperskyOS for Mobile. В пресс-службе компании объяснили, что проверку вели на выделенной сети – она аналогична той, которой пользуются абоненты. Связисты изучали, соответствует ли новый продукт стандартам сотовой связи 3GPP и насколько корректно он работает при выполнении базовых функций, то есть звонков, а также при отправке коротких сообщений и переключении между технологиями сотовой связи от 2G до 4G.

«Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS», – говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Это тестирование – важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами – производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», – отметил руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»