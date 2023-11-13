российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 ноября 2023, 14:34 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Стали известны результаты первых тестов российской операционной системы для мобильных

Компания «Мегафон» протестировала новую российскую мобильную операционную систему KasperskyOS for Mobile. В пресс-службе компании объяснили, что проверку вели на выделенной сети – она аналогична той, которой пользуются абоненты. Связисты изучали, соответствует ли новый продукт стандартам сотовой связи 3GPP и насколько корректно он работает при выполнении базовых функций, то есть звонков, а также при отправке коротких сообщений и переключении между технологиями сотовой связи от 2G до 4G.

«Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS», – говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Это тестирование – важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами – производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», – отметил руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Технологии,