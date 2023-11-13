Почти половина свердловчан привились от гриппа

В Свердловской области более 2 миллионов человек поставили прививки от гриппа. Охват населения вакцинацией достиг 48,1%, но цель еще не достигнута. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить не менее 65% жителей, считают эпидемиологи.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю выросла на 16%. С 6 по 12 ноября в регионе зарегистрировано 27,4 тысячи случаев ОРВИ, в Екатеринбурге – 13,7 тысячи случаев заболевания. По-прежнему чаще всего болеют дети (60% из числа заболевших). По результатам лабораторного мониторинга, среди возбудителей доминирует риновирус.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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