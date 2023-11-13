В Екатеринбурге пройдет форум «Библионнале на Урале»

В Екатеринбурге с 16 по 18 ноября пройдет Всероссийский библиотечно-книжный форум «Библионнале». Организатором события выступает библиотека им. В. Г. Белинского при поддержке министерства культуры Свердловской области.

В течение трех дней в стенах библиотеки пройдут встречи с писателями, дискуссии о тенденциях в литературе, разговоры об Урале и уральцах в текстах и искусстве.

«Библионнале» в этом году продолжит развивать пять направлений: библио_тека, библио_тема, библио_арт, библио_текст и «Де Геннин места». Программа объединит мероприятия, посвященные книжной культуре, современным читательским практикам и региональной идентичности.

Читателей ждет марафон путешественников «Мои впечатления об Урале», «Драмарафон: новые уральские сказы», встреча-обсуждение «Библиотекарь и проблемы экранизации современной русской прозы», презентация путевого журнала «По Уралу», а также «Школа читателей: альтернативный спецкурс».

Гостей форума ждут увлекательная лекционная программа, мастер-классы, музыкальные события: диджейский дуэт «Виниловые беспорядки», концерт «Чудесный вечер» солистов Свердловской филармонии и юных арфистов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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