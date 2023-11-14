Жители Евросоюза стали чаще переезжать на ПМЖ на Урал

С начала 2023 года таможенники оформили 47 пассажирских таможенных деклараций на перевозимые на Урал домашние вещи и автомобили. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В основном на ПМЖ в уральские регионы едут жители стран Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, по итогам 2022 года было оформлено 20 подобных деклараций, в основном, жителями Германии, а еще – Украины, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана. В 2023-м половина переселенцев – снова из Германии. Но также на Урал перебрались граждане из Франции, Чехии, Польши, Италии, Латвии, Эстонии и Грузии. В основном все они – граждане России, ранее уехавшие жить в другие страны.

«В большинстве случаев документом, представленным переселенцами для получения освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, был российский паспорт с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства в России. С начала года 24 пассажирские таможенные декларации были оформлены подобным образом, 14 выданы с указанием свидетельства участника государственной программы и вида на жительство», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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