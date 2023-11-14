Депутат Вихарев рассказал школьникам про Конституцию РФ

12 декабря 2023 года Конституция РФ отмечает свое 30-летие. В связи с этим депутаты «Единой России» из гордумы Екатеринбурга начали проводить классные часы в рамках «Разговоров о важном», проводимых в школах каждый понедельник.

В частности, депутат гордумы Алексей Вихарев провел классный час на тему «30 лет Конституции РФ» для учеников 10-11 классов школы N°67 в Екатеринбурге.

Лидер фракции единоросов в гордуме подарил ребятам печатную версию Конституции РФ, рассказал о ее истории, показал исторический фильм и обсудил с учениками Общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году.

«Школьники с интересом участвовали в дискуссии, отвечали на мои вопросы и задавали свои. Очень рад, что тема «30 лет Конституции РФ» оказалась для них интересной. Предлагаю и всем остальным желающим проверить свои знания о Конституции РФ», – поделился со СМИ руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, что в 2020 году Алексей Вихарев принимал активное участие в информировании нескольких тысяч горожан о голосовании по поправкам к Конституции РФ. Депутат лично встречался с жителями района, а в его приемной на ул. Старых Большевиков, 29 был развернут информационный центр Орджоникидзевского района по вопросам голосования за поправки к Конституции.

Екатеринбург, Елена Васильева

Депутат провел классный час для школьников Обсуждали Конституцию РФ

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