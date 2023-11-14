Четыре свердловчанки стали финалистками конкурса «Топ стюардесс» (ФОТО)

Четыре свердловчанки стали финалистками конкурса «Топ стюардесс». Две девушки работают в «Уральских авиалиниях», Валентина Заречнова и Алена Коротаева, обе они из Екатеринбурга.

Марина Берестнева из Верхней Салды работает в «ЮТэйр», а Мария Посадских из Ревды в авиакомпании «Ямал».

Финалисток отбирали не только по внешним данным, но и по знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь. «Девушки прошли испытания, которые проверили их стрессоустойчивость и умение искать выход из сложных, порой конфликтных, ситуаций», – рассказали организаторы конкурса.

Финал «Топ стюардесс» пройдет в Москве в декабре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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